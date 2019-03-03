22:11 | Футбол — РПЛ

Шарль Каборе: "У "Краснодара" были все шансы на победу"

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Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе после матча 18-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) заявил, что его команда имела все шансы победить. 

- Это была сложная игра. Все-таки "Спартак" - сильный соперник, - сказал Каборе.

- "Краснодар" должен был побеждать сегодня?

- Конечно, у нас были все шансы. Но теперь надо думать о следующих играх.

- Олег Кононов сказал, что недоволен результатом своей команды. У вас какие эмоции?

- "Спартак" отлично подготовился. Это футбол. Больше мне нечего сказать. (Ярослав Сусов)

Спартак - Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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