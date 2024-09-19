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Сегодня, 05:14

Гуарирапа: «Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа считает Москву футбольной столицей России.
«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве. Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА есть еще ряд ведущих клубов. Например, «Динамо», которое тоже большая команда. В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», — цитирует Sport24 Гуарирапа.

Зимой Гуарирапа перешел в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас». В это трансферное окно 21-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.

Автор второго гола Матвей Кисляк и&nbsp;Аббосбек Файзуллаев. Необычный плакат юной болельщицы, полеты Гуарирапы и поцелуй Николича: ЦСКА обыграл «Краснодар»

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

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П
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Маркус Вендел

Зенит

 7
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Локомотив

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