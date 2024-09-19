Гуарирапа: «Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве»

Новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа считает Москву футбольной столицей России.

«Мне кажется, футбольная столица России находится в Москве. Здесь намного больше клубов. Помимо ЦСКА есть еще ряд ведущих клубов. Например, «Динамо», которое тоже большая команда. В Москве больше дышится футболом. Это футбольная столица», — цитирует Sport24 Гуарирапа.

Зимой Гуарирапа перешел в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас». В это трансферное окно 21-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Сочи» на правах аренды.