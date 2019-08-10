Шарль Каборе: "Динамо" – амбициозная команда, которая только строится"

Полузащитник "Динамо" Шарль Каборе перед матчем 5-го тура чемпионата России против "Зенита", в интервью "Известиям" отметил, что ​надеется на хороший результат. Игра состоится 10 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Впереди матч против "Зенита" – действующего лидера турнирной таблицы. Какие у вас ожидания?

– "Зенит" – очень сильная команда, это действующий чемпион страны. Недавно они купили игрока такого высокого уровня, как Малком. У нас же новая команда, футболистам еще надо познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат.

– "Динамо" не так удачно стартовало в сезоне. Чувствуете ли вы какое-то давление в связи с этим?

– Давление есть всегда, и мы понимаем, что должны показывать хороший результат. Мы могли сделать это в матче со "Спартаком", но это футбол, и бывает всякое. Не смогли выиграть, но надеемся сделать это в следующем туре. "Динамо" – амбициозная команда, которая только строится. Надеюсь, мы будем показывать положительные результаты в дальнейшем.

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