Шамиль Газизов: «Вместе со «Спартаком» достигнем больших и серьезных результатов»

Шамиль Газизов прокомментировал уход с поста генерального директора «Уфы». Он продолжит работу в «Спартаке» на аналогичной должности.

— Тяжело давалось решение, — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу «Уфы». — По-человечески очень тяжелый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то это для меня новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Спасибо большое Леониду Арнольдовичу Федуну за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные навыки. Уверен, что вместе достигнем больших и серьезных результатов.

Почему не подождали до конца сезона? Происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Это не говорит о спонтанности решения, оно обдуманное, полностью соответствует моему духу.