Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о новичке команды полузащитнике Остоне Урунове.

«Урунов? Думаю, через неделю он будет готов, — сказал Газизов в эфире канала «Матч премьер». — Он боец. Он может придать таких красок, каких еще не было. Он гладиатор. Когда я уходил из «Уфы», решение, что он придет в «Спартак», уже было».

Ранее Газизов и Урунов вместе работали в «Уфе».