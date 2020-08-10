Шамиль Газизов: «Урунов — гладиатор. Думаю, он будет готов через неделю».
10 августа 2020, 17:09
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о новичке команды полузащитнике Остоне Урунове.
«Урунов? Думаю, через неделю он будет готов, — сказал Газизов в эфире канала «Матч премьер». — Он боец. Он может придать таких красок, каких еще не было. Он гладиатор. Когда я уходил из «Уфы», решение, что он придет в «Спартак», уже было».
Ранее Газизов и Урунов вместе работали в «Уфе».
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