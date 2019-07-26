Шамиль Газизов: "Уфа" должна побеждать "Крылья", настрой только такой"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что команда настроена на победу над "Крыльями Советов" в 3-м туре чемпионата России. Игра состоится 27 июля.

– Мы проиграли "Крыльям" дома в прошлом сезоне, – цитируют "Известия" Газизова. – Теперь должны побеждать, настрой только такой. Других желаний нет. У нас ноль очков после двух матчей, и нужно набирать баллы. Неважно, кто будет на другой стороне поля.

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