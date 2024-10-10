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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Гаджиев извинился за неприличный жест

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС извинился за неприличный жест, который он показал трибунам в матче 11-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

20-летний россинин во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне.

«Рассмотрели поведение Гаджиева, который показал средний палец трибуне. Он принял участие в заседании, до заседания принес извинения. Рассматривали это дело с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф — 250 тысяч рублей», — приводит РИА «Новости» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

В текущем сезоне Гаджиев провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

Источник: РИА Новости
ФК Динамо (Махачкала)
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