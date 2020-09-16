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Шамиль Газизов: «Переписываюсь с Камоцци, у него хорошие идеи, прислушиваюсь»

22:29
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о контактах с советником владельца красно-белых Леонида Федуна Франко Камоцци.

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— В «Спартаке» был момент, когда работала селекционная служба, а параллельно были Гурцкая и Трабукки. Сейчас тоже есть селекционный отдел, плюс Камоцци и Зарема. Как все происходит?

— Проблем нет.

— Вы часто общаетесь с Камоцци?

— Переписываемся с ним. У него очень хорошие идеи, я к нему прислушиваюсь. Один из людей, с кем я переписываюсь. Я со многими общаюсь.

— Стоит ли взять Камоцци в клуб, чтобы не было лишних вопросов по его влиянию на «Спартак»?

— Давайте я вам покажу свой список контактов. Мы всех возьмем?

— Просто он достаточно близок к клубу, общается с Заремой.

— Все время так получается, что мы комментируем слухи. Я бы хотел концентрироваться на футболе, на футбольных людях и идеях. Прошу вас задавать вопросы по этой темы, а то я перестану с кем-либо общаться. (Артем Калинин)

Родина — Спартак

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