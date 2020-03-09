Шамиль Газизов: «Ничья с «Зенитом» закономерна. Антифутбол? Мы исходим из своих возможностей»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» результат гостевого матча с «Зенитом» (0:0) в 21-м туре Тинькофф премьер-лиги .

— Мы понимали, что нам предстоит, — говорит Газизов. — Осознавали, что придется защищаться. Команда выполнила все тренерские установки. При этом имели и свои моменты. По такой игре ничья закономерный результат. Мы перекрывали все зоны, ребята очень хорошо отработали. Сложно играть в таком ключе все 90 минут. Но не забывайте и про контратаки «Уфы». Ребята молодцы, тренерский штаб грамотно разобрал игру «Зенита». Очко в Питере — очень хороший результат.

— В этом сезоне вы взяли четыре очка в матчах с питерцами. «Зенит» ваш «клиент»?

— Нет, я бы так не сказал. Просто сегодня ребята — молодцы. Могли как забить, так и пропустить. Игра тяжелая. Никакие судейские моменты на исход встречи не повлияли. Все прошло на высшем уровне. Мы терпели и ждали своих шансов. Благодарен команде, тренерам. И большое спасибо хочу сказать нашими болельщикам, которые приехали в Питер и тем фанатам, кто живет в этом городе. Их было слышно!

— Получается, «Уфа» обострила интригу в борьбе за золото. Отрыв «Зенита» от «Краснодара» теперь всего шесть очков.

— Надеемся, что мы будем чаще обострять эту интригу.

— Нет опасений, что летом у вас уведут главного тренера — Вадима Евсеева?

-Если ему поступит предложение от топ-клуба. мы будем только горды. Значит, правильно работаем. Вот и все.

— Как относитесь к утверждениям, что «Уфа» играет в антифутбол?

— Футбол — это война на поле. Мы действуем исходя из наших возможностей, выполняем план на игру. Я благодарен команде, тренерам и болельщикам. (Виталий Айрапетов)