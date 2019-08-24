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Шамиль Газизов: «Не думаю, что «Зенит» давал Круговому намного больше, чем ЦСКА»

05:55
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью «СЭ» рассказал о переходе полузащитника Данила Кругового в «Зенит». Также он отметил, что стоит уважать выбор игрока.

Данил Круговой.Данил Круговой: «Я выбрал деньги? Личные контракты с «Зенитом» и ЦСКА сопоставимы»

— Как вы относитесь к мнению некоторых болельщиков, что Круговой погнался за деньгами?

— Я на это никак не реагирую. Критика? Не думаю, что «Зенит» давал ему намного больше, чем ЦСКА. Надо признать, что Данил 14 лет был в системе питерского клуба. Это очень важно. Наверное, его все равно туда тянуло. Люди думают по-разному. Просто не стоит обращать внимания на каждое язвительное замечание. Критика должна быть конструктивной.

— ЦСКА не обиделся на «Уфу»?

— Я позвонил руководителям ЦСКА и сказал, что мы все приняли такое решение. Здесь опять же нужно уважать выбор игрока. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Газизова

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