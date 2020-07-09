Шамиль Газизов: «Менеджеры в «Спартаке» работают недолго? Надеюсь, переломлю ситуацию»

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подчеркнул, что он готов к тому давлению, с которым может столкнуться в новом клубе.

— Какая конкретная фраза Федуна окончательно убедила вас в том, что нужно принять этот большой вызов?

— Я оставлю эти разговоры между нами. Леонид Арнольдович нашел ко мне подход. Но, поверьте, это не деньги.

— Если честно, вам не страшно идти в «Спартак»? Это же совсем другой уровень давления по сравнению с «Уфой. При первой же ошибке вас начнут серьезно критиковать...

— Я — менеджер и профессионально отношусь к своей работе. Понимаю, что не все будут довольны моими решениями. Но раз выбрал такой путь, то надо по нему и идти. Должен быть готов к критике, прессу и так далее. Однако не зацикливаюсь на том, что обо мне станут говорить. На первом месте — результат, дело. Для меня самое важное — договориться обо всем на берегу с руководителем клуба, выработать общую стратегию и двигаться в заданном направлении. А Москва это или Уфа — в данном случае большого значения не имеет.

— Принимая предложение Федуна, вы держали в голове тот факт, что менеджеры и тренеры в «Спартаке», как правило, работают недолго?

— Не стоит все подводить под какую-то тенденцию. История — наука, которая, что называется, «гнется». Везде есть свои нюансы. Надеюсь, мне удастся переломить ситуацию. А вообще я на такие факты внимания не обращаю. Раз принял этот вызов, значит, готов идти только вперед. (Виталий Айрапетов)

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