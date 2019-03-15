Шамиль Газизов: "Конец сезона для "Уфы" будет сложным"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перед домашним матчем 20-го тура с "Ахматом" дал интервью телеканалу "Вся Уфа", сообщает официальный Твиттер уфимской команды.

– Почти что аншлаг собрали на первую игру, а сейчас примерно около 8 тысяч, возможно, и более получится собрать. Понравилось, что мы стимулируем болельщиков, но все-таки в такую погоду идти на стадион не очень комфортно, поэтому им большое спасибо. Отмечаем наших фанатов и надеемся, что они дальше будут нас поддерживать.

Динамика улучшений в игре "Уфы" прослеживается. Но каждый матч - отдельная история. Все в команде верят, что результат с "Ахматом" будет удачным. Команда настроена - отступать некуда. Постараемся порадовать своих болельщиков.

Вомбергер набирает форму. Скоро он будет играть больше. Круговой? Хорошее приобретение, верим, что игрок очень высокого качества. Желаем ему хорошо показать себя в матче с "Ахматом". Игорь Дивеев, который в аренде в ЦСКА, также вызван в сборную, что является большим успехом для башкирского футбола. Вторая ласточка в национальной команде после хавбека Игоря Безденежных.

Этот год, а точнее его окончание, будет сложным. Но "Уфа" свои задачи выполнит, а в следующем сезоне будем ставить другие цели, – сказал Газизов в интервью с "Вся Уфа".

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками. "Ахмат" с 24 баллами – 8-й.

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