Шамиль Газизов: «Евсеева беспокоит старая травма колена. Не будем просить переноса матча с «Ахматом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о характере травмы главного тренера команды Вадима Евсеева, а также сообщил, что клуб не станет в связи с этим просить переноса матча 19-го тура чемпионата России против «Ахмата».

— Евсеева беспокоит старая травма правого колена. Он будет проходить определенное лечение. Сейчас он хромает, но ведет работу с командой, — сказал Газизов.

— Вчера пресс-атташе вашего клуба Сергей Тыртышный сказал, что «Уфа» в связи с травмой главного тренера может попросить переноса матча против «Ахмата»...

— Нет-нет, такого не будет. Готовимся к субботней игре.

Матч «Ахмат» — «Уфа» состоится в субботу, 7 декабря, в Грозном, начало — в 19.00 по московскому времени. (Иван Торопцев)