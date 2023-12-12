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Сегодня, 16:33

Шалимов: «Потенциал Соболева позволяет забивать 20 мячей за сезон»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

«У «Крыльев», по моим ощущениям, было чемоданное настроение — команда не настроилась на игру, а после того, как в первые 10 минут пропустили два мяча, перестроиться уже было сложно. Из-за потерь в составе получил место с первых минут спартаковец Соболев — и это полностью себя оправдало. Можно говорить о том, что ошибся Солдатенков, когда выбил мяч прямо на форварда «Спартака», а я бы обратил внимание, что Соболев был там, где и требуется, — лицом к воротам в створе — и пробил точно. Плюс у него были еще моменты. Повторяю еще раз, потенциал Соболева при грамотной работе с ним позволяет рассчитывать на то, что форвард будет забивать 20 голов за сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне 26-летний форвард красно-белых Александр Соболев провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Крылья Советов» с 29 баллами располагаются на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-potentsial-soboleva-pozvolyaet-zabivat-20-myachej-za-sezon/
Александр Соболев
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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