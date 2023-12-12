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Сегодня, 16:40

В РПЛ рассказали, что организация обсуждала вопрос учреждения Зала славы

Алина Савинова
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Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов высказался о возможном учреждении Зала славы РПЛ.

«Мысли об учреждении Зала славы РПЛ нас уже посещали. Я допускаю, что мы сможем реализовать этот проект, но для начала нам необходимо принять стратегию — проработать множество нюансов. На мой взгляд, очень важно, чтобы данный зал славы не был просто музеем. Это должен быть некий микс, смесь музея и онлайн-активностей. Этот проект действительно обсуждался, но к его проработке мы еще не приступали», — цитирует Фетисова RT.

Ранее специалист ответил на вопрос о проведении Матча звезд РПЛ. По его словам, событие будет трудно провести из-за текущего календаря.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1244452-rpl-zal-slavy-organizaciya
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