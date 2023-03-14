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Сегодня, 16:28

Шалимов высказался о поражении «Ахмата» в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Локомотивом» (0:1).

«Зарубились в прессе Бериша и Магкеев — у «Локо» были удалены два игрока, и понять разочарование игроков можно. Но Бериша — из числа форвардов хитрых, которые умеют ловить момент нарушения — как Соболев, Комличенко. «Ахмат» играл полчаса против девятерых и в связи с этим есть разочарование у болельщиков, что не добились положительного результата. Но это не такая простая история — у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Ахмат» с 29 очками идет на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 12-е место, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-prokommentiroval-porazhenie-ahmata-v-poedinke-s-lokomotivom/
Игорь Шалимов
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ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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