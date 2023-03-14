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Сегодня, 16:41

Николай Орлов заявил, что дал бы российское гражданство только Вагнеру Лаву и Данни

Алина Савинова
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Бывший форвард «Зенита» Николай Орлов заявил, что не считает правильной натурализацию игроков «Зенита» и «Спартака».

«Если гражданство России будут давать футболистам, которые, действительно, этого заслуживают, то не имею никаких возражений. Но это надо делать в отношении тех, кто действительно помог чего-то достичь или выиграть. Вот, Вагнер Лав — легенда ЦСКА. Человек, помимо того, что много лет жил и играл в России, побил много рекордов в РПЛ, еще и помог выиграть Кубок УЕФА российскому клубу. Или Мигель Данни, который своим голом принес Суперкубок Европы другому российскому клубу, «Зениту». Эти люди добились высоких достижений в спорте и помогли их достичь российским клубам. Но за что дали гражданство Малкому и Клаудиньо? Каких достижений они добились? То, что выигрывают год за годом чемпионат России, уровень которого давно упал? И это весомое достижение в спорте? А за что давать по такому же критерию гражданство Промесу? Да, он забил 100 голов за «Спартак» в РПЛ? Но какая польза от этого российскому футболу и спорту?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Орлова.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047695_nikolay_orlov_dal_byi_rossiyskoe_grajdanstvo_tolko_vagneru_lavu_i_danni
Вагнер Лав
Квинси Промес
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
7
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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