Газзаев заявил, что Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал попадание голкипера армейцев Игоря Акинфеева в топ-50 вратарей с 1986 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев стоит в одном ряду с Яшиным. Игорь — великий вратарь. Плюс посмотрите сколько он выиграл титулов — бронза Евро, Кубок УЕФА, большое количество побед в чемпионате России. Кроме этого, Игорь патриот и профессионал. Акинфеев — настоящая легенда. С него нужно брать пример остальным футболистов. А все что говорят и пишут — лишь мнение. Настоящая истина — это результат, а он у Игоря есть. Не думаю, что кто-то, кроме Яшина, достиг таких же результатов в советском и российском футболе», — приводит слова Газзаева Sport24.

Акинфеев стал 47-м в рейтинге. Первое место занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, второе — испанец Икер Касильес. Тройку лидеров замкнул немец Мануэль Нойер.