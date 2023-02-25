Шалимов рассказал о задаче Дзюбы в «Локомотиве»

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы в официальных матчах за «Локомотив». 34-летний форвард участвовал в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«У Артема было два явных голевых момента — удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот. Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча.

Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего — голы, со всем остальным справятся другие», — сказал Шалимов «РБ Спорту».

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.