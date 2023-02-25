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Сегодня, 11:26

Шалимов рассказал о задаче Дзюбы в «Локомотиве»

Виктория Кравченко
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы в официальных матчах за «Локомотив». 34-летний форвард участвовал в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«У Артема было два явных голевых момента — удар головой в штангу и левой ногой, когда мяч прошел мимо ворот. Согласен с характеристикой «выдал яркую игру», но это не для табло. От центрфорварда ждут голов, решения исхода матча.

Дзюба доказал, что зимой он хорошо поработал индивидуально, он в форме, но задача нападающего — голы, со всем остальным справятся другие», — сказал Шалимов «РБ Спорту».

Ответный четвертьфинальный матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет 27 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-osnovnaya-zadacha-dzyuby-v-lokomotive-goly/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
ФК Локомотив (Москва)
0
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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