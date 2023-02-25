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Сегодня, 11:09

Гаджи Гаджиев считает нынешний сезон РПЛ значительно интереснее предыдущих

Иван Торопцев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что нынешний сезон чемпионата России значительно интереснее предыдущих.

«Чемпионат сезона-22/23 гораздо интереснее, чем в предыдущие годы. Объясняю почему: он куда более динамичный, чем другие чемпионаты. Может, в прошлые годы в чемпионате были техничные и мастеровитые ребята, но здесь играют с большей отдачей — динамика выше.
«Ростов» симпатично играет. У них много молодых ребят, и все они только добавляют. Несмотря на то, что «Крылья Советов» не борются за верхние места, они достаточно интересно играют. И «Спартак» стал лучше играть. Если взять «Оренбург», на выезде у них есть проблемы, но дома они показывают хороший уровень. Какая зрелищность, если футболисты действуют в невысоком темпе? Считаю, в этом чемпионате самоотдача выше. Много молодежи появилось, и объясняется тем, что легионеры покинули РПЛ», — приводит Sport24 слова Гаджиева.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 17 туров является «Зенит» с 42 очками. «Спартак» с 36 очками идет на второй строчке, «Ростов» — на третьей с 35 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-gadzhiyev-etot-sezon-v-rpl-gorazdo-interesneye-chem-predydushchiye
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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5.03 19:30
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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