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Шалимов рассказал, что может повлиять на стабильность игры и результатов «Локомотива»

11:34
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в интервью «СЭ» после матча 7-го тура РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (1:1) отметил особую роль Алексея и Антона Миранчуков в игре железнодорожников.

— Стабильность в игре и в результатах «Локомотива» может поколебать, на мой взгляд, только один фактор — Миранчуки, — сказал Шалимов. —  Когда нет хотя бы одного из них, это для игры просто катастрофа, не случайно о необходимости сохранения их любой ценой говорит Юрий Семин. Миранчуки очень важны — когда играют оба брата, команда атакует в четыре человека плюс подключается либо Крыховяк, либо крайний защитник. Здесь же Алексей не смог выйти с начала, и команде просто количественно не хватало народу в атаке.

Мы видели уже в этом чемпионате матч, когда один из братьев на поле не вышел — против ЦСКА. И «Локо», как и в Краснодаре, выглядел в атаке неважно. «Локомотив» с Алексеем и Антоном и без них — это не просто разные команды, это небо и земля. Не понял, почему не играл Алексей, но клуб в любом случае увидел, что может ждать команду при его продаже. Согласен с Семиным, когда он говорит об усилении, и тем более, — о необходимости удержать братьев. (Сергей Егоров)

Полностью аналитика Шалимова по 7 туру РПЛ здесь

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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