Шалимов объяснил, чем был полезен «Ахмату» Глушаков
22:08
Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов назвал положительные качества полузащитника Дениса Глушакова после победы «Спартака» над грозненцами в матче 2-го тура РПЛ (2:0).
33-летний хавбек покинул «Ахмат» 24 июля.
— Глушаков добавлял команде. Он добегает в штрафную при атаках. Денис из глубины открывается, добагет до штрафной площади и может там распорядиться мячом, как надо. Так как часто не хватает нападающих, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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