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Шалимов объяснил, чем был полезен «Ахмату» Глушаков

22:08
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Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов назвал положительные качества полузащитника Дениса Глушакова после победы «Спартака» над грозненцами в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

33-летний хавбек покинул «Ахмат» 24 июля.

— Глушаков добавлял команде. Он добегает в штрафную при атаках. Денис из глубины открывается, добагет до штрафной площади и может там распорядиться мячом, как надо. Так как часто не хватает нападающих, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Спартак — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи




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