Шалимов объяснил, чем был полезен «Ахмату» Глушаков

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов назвал положительные качества полузащитника Дениса Глушакова после победы «Спартака» над грозненцами в матче 2-го тура РПЛ (2:0).

33-летний хавбек покинул «Ахмат» 24 июля.

— Глушаков добавлял команде. Он добегает в штрафную при атаках. Денис из глубины открывается, добагет до штрафной площади и может там распорядиться мячом, как надо. Так как часто не хватает нападающих, — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер».