«Сфокусируйся на «Зените». Дзюба рассказал, по какой причине не перешел в «Тоттенхэм»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему он не стал игроком «Тоттенхэма». Ранее нападающий сине-бело-голубых продлил контракт. Соглашение подписано по схеме 2+1.

— Зимой мне позвонили из «Тоттенхэма», — цитирует «Чемпионат.com». — Было очень заманчивое предложение аренды до лета, на 3-4 месяца. Мне оно показалось привлекательным. Почему не попробовать? Кейн сломался, и это действительно был шанс.

— Но?

— Мне культурно сказали, что это невозможно. «Сфокусируйся на «Зените», — услышал я.

— Было грустно: опять уплыла АПЛ?

— Что-то такое в душе проскочило: все-таки это Англия, «Тоттенхэм», такой шанс. Если бы что-то не получилось — вернулся бы со спокойной душой через 4 месяца. А вдруг пошло бы? Мол подписать уже полноценный контракт с тем же «Тоттенхэмом». Или кто-то другой мог заинтересоваться. Но что гадать? Как случилось, так случилось. Я спросил, в ответ услышал «нет». Но я понимаю руководство «Зенита». Все-таки у нас на носу было чемпионство, Кубок. Я за это время взял еще два трофея, так что жалеть не стоит. Я не тот человек, который жалеет.

Конкретно обсуждался еще вариант с «Кристал Пэлас». Но всех деталей я не знаю. Кардинально я от «Кардиффа» не отказывался. Не было такого, чтобы меня спросили: «Поедешь туда или нет?» и я сказал: «Нет». Была речь о выборе из трех клубов. Мне говорили, что тренер «Вест Хэма» Пеллегрини лично заинтересован в моих услугах. Поэтому я в итоге сказал: «Если выбирать между «Вест Хэмом» и «Кардиффом», я, конечно же, за «Вест Хэм». Потому что «Кардифф», скорее всего, вылетит.