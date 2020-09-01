Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в интервью пресс-службе «Локомотива» рассказал о последних днях в Москве.

«Скажу честно: вчера уже все выплакал, все эмоции потратил. Уже осознанно и с пониманием приехал на базу забрать кое-какие вещи. Сейчас уже чувствую себя спокойнее», — сказал полузащитник.

«Ранее я думал, что умею контролировать эмоции. Как оказалось, я тоже человек и могу показать всю свою сентиментальность. Вспомнил все эти девять сезонов в «Локомотива», как все начиналось, как проходил процесс. А сейчас уже осознаю то, что пора двигаться дальше. Уверен, со всеми остался в хороших отношениях, как с болельщикам, так и с ребятами, с персоналом клуба. Так что будем на связи», — отметил Миранчук.

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи.