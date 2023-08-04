Юран: «Кухарчук начал бегать, но в игре со «Спартаком» его тоже не будет»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о восстановлении полузащитника Ильи Кухарчука от травмы.

«Кухарчук начал бегать. Думаю, в ближайшие несколько дней он уже войдет в общую группу. В кубковой игре со «Спартаком» его не будет, посмотрим на матч с «Ахматом», — сказал Юран «РБ Спорт».

«Пари НН» сыграет на выезде против «Краснодара» 4 августа в 20:00 мск.