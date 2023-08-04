Семин считает, что Тикнизян может уехать в Европу

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах защитника железнодорожников Наира Тикнизяна уехать в европейский чемпионат.

«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать. Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — цитирует Семина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний защитник забил 4 мяча в трех матчах за «Локомотив» во всех турнирах.