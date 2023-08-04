Семин считает, что Тикнизян может уехать в Европу
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах защитника железнодорожников Наира Тикнизяна уехать в европейский чемпионат.
«Сможет ли Тикнизян уехать в Европу? Да, почему нет. Он окажется там, если продолжит прогрессировать. Сейчас он играет хорошо, забивает. Главное, чтобы ему ничего не помешало и он дальше развивался. Потенциал у него есть», — цитирует Семина «РБ Спорт».
В текущем сезоне 24-летний защитник забил 4 мяча в трех матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
Новости