Агент Фернандеса рассказал об адаптации защитника в «Зените»

Футбольный агент Жорже Машаду рассказал об адаптации своего клиента, защитника «Зенита» Марио Фернандеса, в петербургском клубе.

«Фернандес полностью адаптировался в «Зените». Он очень счастлив в клубе», — приводит слова агента Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на один год.