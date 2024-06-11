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Песьяков: «Мысли после ошибки со «Спартаком»: «Зачем я вышел?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал свою первую ошибку в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

«Какие были мысли после первой ошибки? Если говорить прямо, то «зачем я вышел на игру?» Я играл с травмой, о которой в клубе мало кто знал. По большому счету, я не должен был играть матч с «Факелом» до этого. Ну, и игра с «Динамо» была такая... Можно сказать, что меня реанимировали. На самом деле, у меня левая нога просто отваливалась. В том числе из-за этого и не смог вынести мяч, это добавляет драматизма. Об этом знал Осипенко, он мне пас давал. Я ему говорю: «Макс, под левую ногу мне не кати», и он мне так уверенно покатил (смеется)», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Сергей Песьяков. Песьякова уничтожают за ошибки со «Спартаком». Что к этому привело — и хорош ли он в игре ногами?

В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с Песьяковым. Соглашение 35-летнего россиянина с желто-синими рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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