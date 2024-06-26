Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:08

Волков: «Хорошо, что «Зенит» стал чемпионом в минувшем сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник Сергей Волков, перешедший из «Краснодара» в «Зенит», заявил, что рад чемпионству сине-бело-голубых в сезоне РПЛ-2023/24.

«Я пришел в клуб с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры и, конечно, завоевывать трофеи вместе с этим клубом, становиться чемпионом. Что касается «Краснодара», то, конечно, я все помню. До последнего тура была борьба, но «Зенит» стал чемпионом. Это хорошо? Хорошо!» — приводит слова Волкова сайт «Зенита».

21-летний защитник подписал контракт с питерским клубом по схеме «4+1». В сезоне-2023/24 Волков провел 29 матчей за «Краснодар», в которых сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

Источник: ФК Зенит
Сергей Волков (Зенит)
ФК Зенит
ФК Краснодар
21
12
Читайте также
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
Выставка «Россия» на ВДНХ приняла 17-миллионного гостя
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавший их иностранный персонал
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Мантуан: «Тальерес» — очень сильный клуб, жду матча с нетерпением!"
«Пари НН» проиграл «Енисею» в товарищеском матче
«Спартак» окончательно отказывается от чемпионских амбиций? Мнение Алланазарова
В «Спартаке» подтвердили интерес к форварду «Бетиса» Виллиану Жозе
Бородюк назначен старшим тренером академии «Локомотива»
Вера вернулся в расположение «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба готовится к новому сезону с Малкиным и Ковальчуком

Малышев заявил, что контракт с Промесом не будет автоматически продлен
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости