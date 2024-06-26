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Малышев заявил, что контракт с Промесом не будет автоматически продлен

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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«К сожалению, ничего принципиально нового сообщить не могу. Промес отпущен под залог, тренируется индивидуально в спортзале и на поле и ждет решения суда по экстрадиции в Нидерланды. Пока никакого решения нет, нам строить догадки невозможно. Мы на связи с Квинси, с его адвокатами», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

При этом специалист подтвердил, что контракт с футболистом, истекающий 30 июня 2024 года, не будет автоматически продлен, поскольку Квинси не было в России четыре месяца.

«Подпишем ли контракт с Промесом, если он вернется в Москву? Не хочу гадать на кофейной гуще. Давайте шаг за шагом. Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше», — добавил Малышев.

В конце февраля 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, где проходил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП. На родине нидерландский нападающий приговорен к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нападение на двоюродного брата.

В понедельник, 24 июня, сообщалось, что Промес в ближайшее время может вернуться в Россию из ОАЭ. Вопрос возвращения 32-летнего нидерландского футболиста решается на уровне министерств двух государств.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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