Сергей Ташуев: «Белорусский футбол по уровню выше российского»

Тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии. Ранее специалист возглавлял «Краснодар», «Кубань», «Анжи» и солигорский «Шахтер».

— Сегодня белорусский футбол по уровню выше российского, — приводит слова Ташуева «Трибуна». — Так посмотрите, какие огромные деньги вложили в футбол в России, а какие маленькие — в Белоруссии. При этом особой разницы в виде спорта нет. Да, в России чуть лучше подбор игроков, освещение СМИ, стадионы, но не намного. Чемпионат России силен не настолько, сколько в него вложили денег. Вы же посмотрите, как российские клубы «успешно» сыграли в еврокубках".

Так что, повторюсь, мне было неприятно слышать нелестные высказывания о чемпионате Беларуси. Да еще и довольно успешный, известный тренер Слуцкий, который поработал в Европе, говорит о КВН. Во-первых, это моветон. А во-вторых, посмотрите, кого воспитал белорусский футбол: Малофеев, Пудышев, Курненин, Зыгмантович, Прокопенко, Алейников, Боровский, Гуренко, Мартынович сегодняшний, Калачев, Глеб. Их всех воспитал белорусский футбол. А вы сегодня, зная, каких игроков дает белорусская земля, не смотрите чемпионат страны, где довольно много талантливой молодежи, — это пахнет непрофессионализмом. Слуцкий лучше посмотрит КВН? Зная его, не ожидал таких высказываний. Это моветон в чистом виде, специалисты разбалованы. Иногда приходится смотреть и не очень интересные матчи в чемпионате России.



В общем, надо уважать людей. А если считаете не самым сильным первенство Беларуси, то приезжайте, докажите, чего вы стоите. Приезжали многие, и чего добились? Что-то у них не получается.