Ловчев — о будущем Абаскаля: «Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — увольняют»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль проработать в клубе до конца сезона.

«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона. Я бы очень хотел этого по одной причине. Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом. Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — тебя увольняют. В «Спартаке» это особенного проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер. А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», — сказал Ловчев «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.