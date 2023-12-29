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Ловчев — о будущем Абаскаля: «Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — увольняют»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль проработать в клубе до конца сезона.

«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона. Я бы очень хотел этого по одной причине. Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом. Надо прекратить практику: две игры выиграл — король, проиграл — тебя увольняют. В «Спартаке» это особенного проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер. А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», — сказал Ловчев «СЭ».

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года.

Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 30 очками в 18 матчах.

Евгений Ловчев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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