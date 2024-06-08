Сергеев — о своей игре в сезоне: «Плохо, особенно тяжелой была весенняя часть чемпионата»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел личные итоги сезона-2023/24.

«Как оценю свои выступления в этом сезоне? Плохо, особенно тяжелой была весенняя часть чемпионата. Но нужно этот момент проанализировать и отпустить. Самое главное — что мы команда, и нам удалось забрать все трофеи в этом году», — цитирует Legalbet Сергеева.

В сезоне-2023/24 Сергеев сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 результативных передач.