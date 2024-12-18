Силкин: «Агент — это прежде всего человек, есть порядочные люди, а есть и не очень»

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова о том, что он отрицательно относится к работе агентов.

«Наносят ли агенты вред футболу? Не знаю, возможно, есть среди них вредители. Агент — это прежде всего человек, есть порядочные люди, а есть и не очень. Но лично я никогда с агентами не разговаривал, зачем мне это? Напрямую общался с футболистами, посредники мне не нужны», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.