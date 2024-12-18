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Силкин: «Агент — это прежде всего человек, есть порядочные люди, а есть и не очень»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова о том, что он отрицательно относится к работе агентов.

«Наносят ли агенты вред футболу? Не знаю, возможно, есть среди них вредители. Агент — это прежде всего человек, есть порядочные люди, а есть и не очень. Но лично я никогда с агентами не разговаривал, зачем мне это? Напрямую общался с футболистами, посредники мне не нужны», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. «К сожалению, не могу назначить Шатова главным тренером». Президент «Урала» — о ФНЛ, Гинере и своем здоровье

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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