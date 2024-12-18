Тарханов: «Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде»
Российский тренер Александр Тарханов назвал лучшего игрока первой части сезона РПЛ.
«На мой взгляд, Батраков в первой части сезона играл лучше, чем Угальде. Потому что он был стабильнее. Угальде показал свое мастерство только под конец первой части. А Батраков с начала до конца держал уровень. Поэтому я бы все же выделили Алексея. Но, безусловно, видно, что у Манфреда тоже огромный потенциал», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.
В этом сезоне Батраков в 23 матчах забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|
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|2
|8
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|14
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|2
|7
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|5
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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|11
|1
|3
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