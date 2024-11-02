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Силкин: «Может, Кудравец капризничает»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о белорусском вратаре бело-голубых Андрее Кудравце.

«Не знаю, в каком состоянии находится Кудравец. Может, он капризничает или еще что-то. Считаю, третьим вратарем может быть любой наш вратарь из академии. Чтобы говорить о Кудравце, надо знать, что он из себя представляет. Я его не видел. Ничего не могу сказать про него и чего он достоин», — цитирует Legalbet Силкина.

В сезоне-2024/25 Кудравец сыграл за основную команду «Динамо» один матч, в котором пропустил один гол.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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