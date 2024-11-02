Игнатьев: «Опыт Гончаренко поможет «Пари НН» сохранить место в РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что опыт Виктора Гончаренко поможет «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ.

«Гончаренко — хороший тренер. Думаю его опыт поможет «Пари НН» сохранить место в РПЛ. Он достойно работал в своих предыдущих клубах. На новом месте ему придётся решить комплекс вопросов: от игровых моментов до финансовых и селекционных», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Гончаренко стал новым главным тренером «Пари НН» 9 октября, сменив серба Сашу Илича. После 13 туров команда с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.