Камоцци: «Для меня «Спартак» — фаворит матча с ЦСКА»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.

«Для меня «Спартак» — фаворит. Надеюсь, он победит в этом матче. Но ЦСКА не стоит недооценивать. Армейцы способны преподнести сюрприз», — цитирует «РБ Спорт» Камоцци.

Матч ЦСКА — «Спартака» состоится в субботу, 2 ноября, и начнется в 20:45 по московскому времени.