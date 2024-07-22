Силкин: «Динамо» здорово показало себя против «Факела»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру бело-голубых в 1-м туре РПЛ против «Факела» (3:1).

«Динамо» здорово показало себя против «Факела», все сыграли хорошо. Несмотря на то что в обороне были молодые ребята, они справились на отлично. Понравился Бителло, уже можно сказать, что он адаптировался к РПЛ. Но пока нужно подождать следующих матчей. По первой игре выводы делать не стоит», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 3 очка и располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда сыграет с «Локомотивом» 27 июля.