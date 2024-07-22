«Пари НН» — «Рубин»: гости ведут в счете после первого тайма

«Рубин» обыгрывает «Пари НН» по итогам первого тайма матча 1-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча проходит в Нижнем Новгороде.

Счет в игре открыл форвард хозяев Зе Турбо на 3-й минуте. Голы казанцев забили Мирлин Даку (5-я минута), Александр Зотов (33-я) и Валентин Вада (42-я).

В минувшем сезоне РПЛ нижегородская команда заняла 13-е место в чемпионате России, а «Рубин» стал восьмым.