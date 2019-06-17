Сергей Силкин: "Динамо" правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета"

Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что его бывшая команда правильно делает, что активно ведет себя на трансферном рынке с самого начала лета. Команда уже подписала Себастьяна Шиманьски, Заурбека Плиева и Игоря Калинина.

– "Динамо" правильно делает, что пытается укомплектоваться уже в самом начале лета, – цитируют "Известия" Силкина. – Это позволит лучше подготовиться к новому сезону. Но, мне кажется, что усиления нужны еще в каждую линию. Что касается Шунина и Шунича, то думаю, что клуб ведет работу над продлением их контрактов.

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