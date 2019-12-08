Сергей Шавло: «Не стал бы сейчас делать выводы о работе Доменико Тедеско»

Чемпион СССР, бывший хавбек «Спартака» Сергей Шавло после поражения красно-белых от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура чемпионата России подвел итоги встречи в в эфире «Арена Live!» на официальном Youtube-канале москвичей.

— Надеялись, что последнюю игру команда проведет на уровне, — сказал Шавло. — Не скажу, что не было старания, но на данный момент наша атакующая мощь страдает. В каждом матче есть моменты, но «Ростов» в этой игре был лучше. Что делать, но такая ситуация на сегодняшний день. Думаю, что перестановки в составе влияют. Тренер ищет варианты. Была большая проблема, что выпали два центральных защитника. Туда передвинули Крала, хотя это не его позиция. Мне он понравился, как и Зобнин. Средняя линия не показала все качества. «Ростов» переиграл нас.

Не стал бы сейчас делать выводы о работе Доменико Тедеско. Команда еще мало работает под его руководством. Ищет игроков, меняет им позиции. Он хочет, наверное, улучшить качество игры и игроков, меняя их позиции. Высший балл можно поставить за игру с «Локомотивом», а низший за сегодняшний матч. Тут все сказалось: акция болельщиков, ситуация с центральными защитниками и другое.

Акция фанатов? Они между собой имеют контакт. Тем более, что «Фратрия» вышла с таким призывом. Они не могли поступить иначе. Другие клубы поступили также. Не знаю всех историй, которые произошли в Питере. Есть моменты, где неправы болельщики, есть те, где сотрудники МВД.

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