Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог встречи 26-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (4:2).

– Хорошее начало. Мы много создаем, много забиваем. Пропустили два мяча – и утратилась та легкостью, которая ощущалась в первом тайме. Это сыграло плохую службу. В паре моментов мы недоработали в обороне, два мяча пропустили, во втором тайме присутствовала нервозность. Цена ошибки была высока. Забей мы раньше четвертый мяч, можно было поспокойнее заканчивать игру.

– "Зенит" уже математически не опустится ниже третьего места, потому что в матче "Краснодар" – ЦСКА кто-то потеряет очки. Следовательно, "Зенит" вернулся в Лигу чемпионов. Насколько вам важно выполнение этой цели, или вы сосредоточены на борьбе за титул и не обращаете внимания на решение промежуточных задач?

– Задача, которая стояла перед сезоном, почти выполнена. Но учитывая, что мы находимся на первом месте, то и думаем только о первом месте. Да, приятно, что не опустимся ниже третьего, но сейчас мысли о том, как остаться на том месте, где сейчас находимся.