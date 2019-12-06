Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0).

— Хорошая игра, поздравляем болельщиков. Нам хотелось перед перерывом поздравить всех с Новым годом результатом, получить эмоции. Да, были какие-то ошибки, но мы хорошо настроились, удачно сыграли, создавали много моментов, хорошая победа. Будем говориться к заключительному матчу года.

— До сегодняшнего дня «Динамо» шесть матчей подряд не проигрывало, а тут 3:0 к перерыву. С чем это связано? Какие слабые места вы заметили в составе соперника?

— «Динамо» — хорошая команда, хороший набор исполнителей. Мы молодцы, справились.

— Во втором тайме вы выпустили Краневиттера. Вы рассчитываете на него во второй части сезона или он уйдет из «Зенита»?

— Он хорошо тренируется, до этого Барриос не давал ни возможностей, ни повода. У нас есть конкуренция, играть заслуживает каждый, сегодня дали отдохнуть Барриосу, Дзюбе и Ивановичу, для них график напряженный. Мы выпустили ребят, которые не ослабили команду. По поводу Краневиттера — я восхищаюсь его профессионализмом, он играет мало, это пример того, как надо относиться к работе. (Гоша Чернов)

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей