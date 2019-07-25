Сергей Семак: "Смольников не сыграет в Оренбурге. Появление Терентьева очень вероятно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– В каком состоянии Смольников?

– Смольников получил повреждение и не сможет помочь нам в ближайшем матче. О конкретных сроках узнаем чуть позже.

– Какова вероятность, что сыграет Терентьев вместо Смольникова? Как вам его игра в Сочи?

– Мы специально оставили его в "Зените-2" в прошлом сезоне, чтобы была подстраховка. Сейчас у нас два кандидата на позицию – Смольников и Терентьев. Те игры, в которых он выходил, мне понравились. Не только в матче с "Сочи", но и на протяжении всей предсезонной подготовки. Появление Терентьева очень и очень вероятно.

– На каких позициях могут играть Сутормин и Дуглас Сантос?

– Дугласа мы рассматриваем в качестве игрока левого фланга и центрального полузащитника. Будет возможность – посмотрим на других позициях. Сутормин может играть ближе к атаке – справа, слева, при схеме с тремя центральными с фланга может атаковать. Тоже разноплановый игрок.

– С чем связано, что команда прибавляет во втором тайме?

– Понятно, что мы набираем форму. Во-вторых таймах играть легче, потому что в первых таймах команды более компактны. Во втором тайме игроки начинают уставать, появляются свободные зоны. Есть вопросы по незабитым мячам, но это рабочий процесс. (Гоша Чернов)

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