Сергей Семак: "С последовательностью решений судьи были не очень согласны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак остался доволен игрой команды в матче 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). Он считает, что второй гол мог бы облегчить жизнь команде.

– Играли неплохо. И в первом тайме, и во втором были моменты хорошие. Дзюбе где-то не повезло, у Заболотного был момент, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Семак. – Доволен игрой, доволен победой. Заслуженно победили. Ребята молодцы, поздравляю их.

Бурно реагировали на решения судей? Скорее с последовательностью решений судьи были не очень согласны. Но это эмоции, нормальная ситуация, когда они есть во время матча.

Было сложно играть в футбол техничным игрокам по такому полю. Техничным игрокам особенно тяжело. Комбинировать на таком поле непросто. Но мы старались, местами получалось неплохо.