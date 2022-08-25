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Семак об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Он чувствует себя комфортно, когда лидер на поле»

Семак считает, что Дзюбе привык быть лидером в клубах
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему российский нападающий Артем Дзюба решил покинуть питерский клуб.

«Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется. Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается», — цитирует Sport24 Семака.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» 18 августа. Соглашение с россиянином заключено по схеме «1+1».

Предыдущей командой нападающего был «Зенит», в который он перешел в июле 2015 года. После завершения сезона-2021/22 футболист покинул клуб на правах свободного агента. Дзюба играл под руководством Семака в «Зените» с сезона-2018/19.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-25-semak-pro-dzyubu-on-dostatochno-umnyy-paren-i-prekrasno-ponimal-kakoy-budet-situatsiya-yesli-on-ostanetsya
Артем Дзюба
Сергей Семак
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3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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