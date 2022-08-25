Семак об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Он чувствует себя комфортно, когда лидер на поле»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему российский нападающий Артем Дзюба решил покинуть питерский клуб.

«Мы разговаривали еще зимой. Он достаточно умный парень. И прекрасно понимал, какой будет ситуация, если он останется. Мне кажется, ему, как эмоциональному человеку, было сложно провести столько времени в одной команде. Он чувствует себя наиболее комфортно, когда он лидер на поле. Тогда его все устраивает. И в этом состоянии он раскрывается», — цитирует Sport24 Семака.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Аданой Демирспор» 18 августа. Соглашение с россиянином заключено по схеме «1+1».

Предыдущей командой нападающего был «Зенит», в который он перешел в июле 2015 года. После завершения сезона-2021/22 футболист покинул клуб на правах свободного агента. Дзюба играл под руководством Семака в «Зените» с сезона-2018/19.