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Сегодня, 22:00

«Краснодар» может приобрести еще двух игроков до закрытия трансферного окна

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Краснодар» продолжает работать над потенциальными трансферами. Клуб планирует приобрести еще как минимум двух игроков до 8 сентября.

«Думаю, что один-два новых футболиста появятся в «Краснодаре», — сказал собеседник «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 6 матчах. 28 августа «быки» на выезде сыграют с «Торпедо» в 7-м туре чемпионата России. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-rabotaet-nad-dvumya-transferami-futbolist-v-tsentr-polya-i-krajnij-poluzashhitnik/
ФК Краснодар
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2
 Спартак 6 4 1 1 14-4 13
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Динамо 6 3 3 0 11-4 12
5
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
6
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
 Сочи 6 3 1 2 9-11 10
8
 Ахмат 6 2 2 2 9-9 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
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 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Факел 6 0 4 2 8-12 4
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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Сочи – Химки
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 - : -
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 6
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Динамо

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П
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Ростов

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И К Ж
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 5 1 1
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