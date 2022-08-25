«Краснодар» может приобрести еще двух игроков до закрытия трансферного окна

«Краснодар» продолжает работать над потенциальными трансферами. Клуб планирует приобрести еще как минимум двух игроков до 8 сентября.

«Думаю, что один-два новых футболиста появятся в «Краснодаре», — сказал собеседник «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 6 матчах. 28 августа «быки» на выезде сыграют с «Торпедо» в 7-м туре чемпионата России. Начало — в 17.30 мск.