Сергей Семак: «После гола «Арсенала» была нервная игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче 7-го тура российской премьер-лиги.

— Хороший первый тайм, хорошо и надежно играли в обороне, неплохо в атаке. А во втором тайме, к сожалению, утратили интенсивность в движении, позволили сопернику перехватить инициативу, были у него неплохие подходы, удары из-за пределов штрафной. Один из ударов закончился взятием ворот. Игра пошла нервная, потому что цена ошибки была высока. Хорошо, что забили третий мяч. Это непростая, но заслуженная победа.

— Почему команда утратила интенсивность после перерыва, как вы сказали?

— Я думаю, это связано с психологией. Когда первый тайм удачно складывается, а сопернику мы не позволяем контролировать мяч, это расслабляет. Ну и соперник стал играть более агрессивно, надо было менять течение матча. Мы стали играть менее организованно, а соперник более активно. Это привело к тому, что на определенном отрезке времени потеряли инициативу. (Гоша Чернов)