Сергей Семак: «Никаких проблем с алкоголем у Лунева нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи о том, что отсутствие вратаря Андрея Лунева связано с дисциплинарными проблемами.

— Не понимаю, откуда у этой истории растут ноги, — приводит слова Семака «Фонтанка». — Возможно, была взята из аэропорта. Таких проблем нет. К сожалению, из-за травмы, которую мы пытались вылечить в краткосрочной перспективе, он пропустил неделю тренировок, вернулся, но проблема никуда не ушла. Мы дали еще время на лечение своих болячек, чтобы к первому сбору пришел в норму и работал вместе с командой.

Последний раз Лунев выходил на поле 2 октября в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1). В ноябре он получил травму плеча.

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